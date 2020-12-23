Школам и детсадам страны передадут более 500 тонн дезинфицирующего средства для рук

Школам и детсадам страны передадут более 500 тонн дезинфицирующего средства для рук

Министерство образования, культуры и исследований начало процесс передачи более 516 тонн жидкого дезинфицирующего средства для рук учебным заведениям страны.

Общая стоимость партии составляет более 26 миллионов леев. Деньги были выделены Правительством Республики Молдова. Местные власти будут распределять антисептики в соответствии с числом учащихся в каждом учебном заведении.

Дезинфектантов будет достаточно для обеспечения гигиенических условий до конца этого учебного года.

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