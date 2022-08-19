В школах пяти районов страны реализуют инновационный проект «Joboteca»

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В 25 школах Сорокского, Каларашского, Ниспоренского, Страшенского и Каушанского районов до 2024 года будет внедряться пилотная программа по доступу молодёжи на рынок труда – «Joboteca».

Каждая из выбранных школ была оборудована «библиотекой карьеры», где учащиеся средних и старших классов будут участвовать в программах профориентации. В рамках проекта будет проведено обучение учителей, а молодые люди смогут узнать о возможностях для трудоустройства и развития бизнеса в их сообществе, пишет moldpres.md.

Проект стоимостью более одного миллиона евро реализуется Фондом Terre des hommes в Молдове в партнёрстве с Министерством образования и исследований РМ.

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