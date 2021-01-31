В шести столичных лицеях в этом году будут новые спортивные стадионы

Ион Чебан обсудил этот вопрос с ответственными лицами.
Генпримар напомнил, что в 2020 году примария дала старт капитальному обновлению стадионов в лицеях:
- “Гаудеамус”;
- “Михай Витязул”;
- “Николае Йорга”;
- “Джордже Кэлинеску”;
- “Николай Гоголь”;
- “Ливиу Деляну”.
В настоящее время работы в данных учебных заведениях идут полным ходом. Финальный этап предусматривает укладку искусственного газона, за это ответственна Молдавская федерация футбола.
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