В шести столичных лицеях в этом году будут новые спортивные стадионы

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Ион Чебан обсудил этот вопрос с ответственными лицами.

Генпримар напомнил, что в 2020 году примария дала старт капитальному обновлению стадионов в лицеях:

“Гаудеамус”;

“Михай Витязул”;

“Николае Йорга”;

“Джордже Кэлинеску”;

“Николай Гоголь”;

“Ливиу Деляну”.

В настоящее время работы в данных учебных заведениях идут полным ходом. Финальный этап предусматривает укладку искусственного газона, за это ответственна Молдавская федерация футбола.

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