В шаге от трагедии: в столице женщина едва не попала под колёса автомобиля (ВИДЕО)

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Автомобиль едва не сбил женщину, переходившую дорогу по “зебре”. Инцидент произошел накануне в столичном секторе Ботаника.

Момент заснял видеорегистратор другого участника дорожного движения, кадры были опубликованы в социальной сети. На них видно, что водитель, который ехал по третьей полосе, не притормозил у “зебры”, нарушив таким образом ПДД, и едва не сбил пешехода, передаёт unimedia.info.

В то же время водитель, ехавший по второй полосе, просигналил нарушителю, пытаясь предупредить его о пешеходе, однако тот оповещение проигнорировал.

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