В шаге от трагедии: в Бендерах мать и дочь спасли от утопления

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Бендерские спасатели предотвратили ещё один несчастный случай на воде. На территории городского пляжа, примерно в 20 метрах от берега, они увидели подростка. По характерным движениям поняли: человек тонет. Поспешили на помощь.

Как выяснилось позже, 12-летняя бендерчанка и её мама купались в Днестре. Внезапно девочку, не умеющую плавать, подхватило течение и понесло на глубину. Мама устремилась за дочкой, и вместе они стали тонуть.

Операция по спасению утопающих заняла считанные секунды. Девочку вынесли из воды на руках, а маме бросили спасательный круг и помогли выплыть на берег.

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