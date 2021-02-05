В шаге от трагедии: ушедшую из дома школьницу спасли от утопления

В шаге от трагедии: ушедшую из дома школьницу спасли от утопления

В Днестре накануне едва не утонула 14-летняя девушка. Предотвратил трагедию тираспольчанин, который увидел её в воде и поспешил на помощь. 

Как оказалось, это та самая школьница, которая накануне ушла из дома, оставив родным записку. Она намеревалась покончить с собой и прыгнула в реку. Девушку спас 31-летний мужчина, который по счастливой случайности оказался рядом. Он нырнул и вытащил тонущего подростка на берег. Её госпитализировали с переохлаждением.

Как выяснили инспекторы, накануне в семье произошёл конфликт из-за учёбы ребёнка. Правоохранители разбираются во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md