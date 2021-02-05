В шаге от трагедии: ушедшую из дома школьницу спасли от утопления

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В Днестре накануне едва не утонула 14-летняя девушка. Предотвратил трагедию тираспольчанин, который увидел её в воде и поспешил на помощь.

Как оказалось, это та самая школьница, которая накануне ушла из дома, оставив родным записку. Она намеревалась покончить с собой и прыгнула в реку. Девушку спас 31-летний мужчина, который по счастливой случайности оказался рядом. Он нырнул и вытащил тонущего подростка на берег. Её госпитализировали с переохлаждением.

Как выяснили инспекторы, накануне в семье произошёл конфликт из-за учёбы ребёнка. Правоохранители разбираются во всех деталях происшествия.

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