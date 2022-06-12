В шаге от трагедии: спасатели пришли на помощь двум детям, попавшим в беду

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В первом случае загорелась квартира в многоэтажке в Сороках. Внутри находился 6-летний ребёнок.

Спасатели вызволили несовершеннолетнего, он не пострадал. Как оказалось, огонь вспыхнул на балконе. Жилище уцелело. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Во втором случае 10-летний мальчик играл на козырьке дома на Чеканах и упал в подвал. Ребёнка вытащили из помещения и передали врачам. Его жизнь вне опасности.

Сотрудники ГИЧС настоятельно призывают взрослых не оставлять детей без присмотра.

За последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 42 чрезвычайных ситуациях.

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