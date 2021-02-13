В шаге от трагедии: соседи спасли двух детей из загоревшейся квартиры

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В доме на улице Юности в Тирасполе загорелась квартира на втором этаже. В службу пожаротушения обратились взволнованные очевидцы, когда почувствовали запах дыма в подъезде.

Оказалось, что в одной из комнат горели шторы, ковёр и корзина с бельём. В этот момент в соседнем помещении находились дети двух и двенадцати лет. Соседи успели забрать их и сбить пламя, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Прибывшие на место происшествия пожарные, чтобы не допустить повторного воспламенения, дополнительно пролили водой очаг возгорания. Оказалось, что причиной всему поминальная свеча. Хозяйка зажгла её и вышла ненадолго из дома.

Врачи осмотрели детей, их здоровью ничего не угрожает. По факту пожара ведётся разбирательство.

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