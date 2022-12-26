В шаге от трагедии: подросток едва не утонул в озере в столице

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Несчастный случай произошел накануне в столичном парке “Валя Морилор”. Спасатели вытащили из воды 14-летнего мальчика.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, 14-летний школьник поскользнулся и упал в озеро. Сотрудники спасательной станции незамедлительно отреагировали. Ребёнка вытащили на берег, медицинская помощь несовершеннолетнему не понадобилась.

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