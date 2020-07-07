В шаге от трагедии: подростка спасли от утопления

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Инцидент произошёл накануне в районе городского пляж Бендер. Патрулируя берег, спасатели услышали крики о помощи.

В 15 метрах от суши в воде находился человек. Быстрым течением его стало уносить дальше от берега. Спасатели бросились в воду и вынесли подростка на берег, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, юноша плавать не умеет. В воду зашёл охладиться, погрузился на глубину и самостоятельно выплыть уже не смог.

Врачи оказали несовершеннолетнему необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

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