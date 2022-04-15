В шаге от трагедии: пьяного водителя поймали на трассе (ВИДЕО)

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В полицию поступило сообщение о том, что из села Рубленица в сторону Бельц “восьмёрками” едет Citroen.

Правоохранителям удалось остановить машину у села Воловица. За рулём находился 36-летний житель Бельц. Он был в нетрезв – тест показал 1,09 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Нарушение было задокументировано, водителя отстранили от вождения. Ему грозит штраф, общественные работы и лишение водительских прав.

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