В шаге от трагедии: пенсионерку спасли от утопления

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Инцидент произошел в акватории водохранилища в Днестровске. Отдыхающие заметили женщину, лежавшую на поверхности воды вверх спиной. Они вынесли пенсионерку на берег. К этому времени подоспел спасатель.

У женщины отсутствовал пульс, сердцебиение и дыхание. Несмотря на все признаки клинической смерти, пляжный спасатель принялся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Женщина пришла в себя спустя 5 минут, благодаря грамотным и отточенным действиям молодого человека.

Врачи скорой помощи госпитализировали 84-летнюю жительницу Бендер в реанимационное отделение Днестровской городской больницы, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья. Обстоятельства случившегося выясняются.

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