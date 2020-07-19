В шаге от трагедии: пенсионерку спасли от утопления

В шаге от трагедии: пенсионерку спасли от утопления

Инцидент произошел в акватории водохранилища в Днестровске. Отдыхающие заметили женщину, лежавшую  на поверхности воды вверх спиной. Они вынесли пенсионерку на берег. К этому времени подоспел спасатель.

У женщины отсутствовал пульс, сердцебиение и дыхание. Несмотря на все признаки клинической смерти, пляжный спасатель принялся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Женщина пришла в себя спустя 5 минут, благодаря грамотным и отточенным действиям молодого человека.

Врачи скорой помощи госпитализировали 84-летнюю жительницу Бендер в реанимационное отделение Днестровской городской больницы, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md