В шаге от трагедии: оставленный без присмотра малыш отравился средством от комаров

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О происшествии в милицию сообщили работники больницы, куда тираспольчанка привезла полуторагодовалого мальчика.

Женщина пояснила, что на несколько минут отвлеклась на дела по хозяйству. Когда вошла в комнату, где находился сын, она увидела, что его рот и одежда перепачканы, а открытая ёмкость со средством от комаров лежит рядом.

Мать незамедлительно обратилась за помощью к врачам, пишет mvdpmr.org. Мальчику сделали промывание желудка, он остаётся под наблюдением в больнице.

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