В шаге от трагедии: оставленный без присмотра малыш гулял в одном подгузнике по проезжей части

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В Бендерах двухлетний мальчик в одном подгузнике и тряпичной обуви разгуливал по проезжей части. Беспризорного ребёнка заметила случайная прохожая и вызвала милицию.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних осмотрели малыша: грязный, голодный, на теле мелкие царапины. Милиционеры его отмыли, одели и накормили.

Сообщения о пропаже ребёнка не поступали, его никто не искал. Вскоре мать мальчика нашли: женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ней был ещё один сын в возрасте всего трёх месяцев, пишет mvdpmr.org.

Обоих детей доставили в Бендерский центр матери и ребёнка для обследования. В органах опеки ведётся разбирательство, рассматривается вопрос о лишении горе-матери родительских прав.

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