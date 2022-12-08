В шаге от трагедии: на трассе перевернулась автоцистерна с бензином

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Инцидент произошел накануне в Хынчештах.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на трассе столкнулись автомобиль BMW и две автоцистерны. В результате аварии один из большегрузов, который перевозил бензин, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. К счастью, утечки топлива не произошло.

На место происшествия прибыли пожарные, которые предотвратили возгорание транспортного средства. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

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