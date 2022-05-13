В шаге от трагедии: маршрутчик едва не сбил пешехода на “зебре” (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне в столице. Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения и опубликован в социальной сети.

На кадрах видно, что мужчина переходит дорогу по пешеходному переходу, а маршрутка на высокой скорости проезжает прямо перед ним, едва не задев. Из-за неожиданности мужчина не смог устоять на ногах. Придя в себя, он встал и продолжил путь. Мужчина отделался испугом, передает publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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