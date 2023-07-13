В шаге от трагедии: двух малышей заметили на крыше столичной высотки (ВИДЕО)

В шаге от трагедии: двух малышей заметили на крыше столичной высотки (ВИДЕО)

Житель столицы заметил, как двое малышей играли на крыше многоэтажки в столице. Мужчина вызвал полицию. 

Когда правоохранители прибыли на место, детей на крыше уже не было. Обстоятельства инцидента выясняются, полиция устанавливает личности родителей, передаёт protv.md.

По данным ГИП, за последние 6 месяцев зарегистрировано 72 случая падения с высоты. 5 детей погибли, 35 получили травмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md