В шаге от трагедии: двое сельчан попали в больницу с отравлением химикатами

Инцидент произошёл сегодня утром в Шолданештах.
В правоохранительные органы о случившемся сообщил дежурный врач местной больницы, пишет publika.md. В приёмное отделение поступили мужчины 38 и 39 лет с диагнозом “острое отравление гербицидами”.
По словам пресс-секретаря ИП Шолданешт Елены Бэетрэу, сельчане находились в местном продуктовом магазине. Продавщица налила им жидкость из бутылки из-под напитка “Fanta”. Как оказалось, в бутылке был раствор гербицида.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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