В шаге от трагедии: двое сельчан попали в больницу с отравлением химикатами

0

Инцидент произошёл сегодня утром в Шолданештах.

В правоохранительные органы о случившемся сообщил дежурный врач местной больницы, пишет publika.md. В приёмное отделение поступили мужчины 38 и 39 лет с диагнозом “острое отравление гербицидами”.

По словам пресс-секретаря ИП Шолданешт Елены Бэетрэу, сельчане находились в местном продуктовом магазине. Продавщица налила им жидкость из бутылки из-под напитка “Fanta”. Как оказалось, в бутылке был раствор гербицида.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.