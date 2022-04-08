В сгоревшем вагончике в столице обнаружен труп мужчины

В сгоревшем вагончике в столице обнаружен труп мужчины

Трагедия произошла минувшим вечером на улице Мештерул Маноле в столичном секторе Чеканы. 

По словам пресс-секретаря полиции, в заброшенном вагончике вспыхнул пожар. На место прибыли спасатели. После того, как огонь был потушен, сотрудники ГИЧС нашли внутри труп мужчины. Речь идёт о 33-летнем бездомном, передает deschide.md.

Тело направлено на экспертизу. ГИЧС устанавливает причину пожара.

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