В серьёзном ДТП на трассе погибли два человека

Серьёзная авария произошла накануне вечером на трассе M1 Кишинёв – Леушены. В результате ДТП скончались два человека.

Как сообщили в полиции, грузовик DAF, за рулём которого был 38-летний мужчина, пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра, и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen Crafter с прицепом.

В результате аварии скончался 42-летний водитель Volkswagen и его 40-летний пассажир, а ещё один пассажир, 39 лет, был доставлен в районную больницу Ниспорен с различными травмами.

Все обстоятельства выясняются.

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