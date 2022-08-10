В сентябре в Кишинёве пройдёт “Moldova Tourism Forum 2022”

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Министерство культуры и Инвестиционное агентство “Invest Moldova” при содействии Проекта поддержки конкурентоспособности в лёгкой промышленности и туризме (MCTA) организуют форум “Moldova Tourism Forum 2022”. Он состоится в конце сентября в Кишинёве.

Мероприятие представляет собой уникальную платформу для продвижения индустрии туризма в стране. Регистрация доступна на онлайн-платформе www.mtf.md.

Первый подобный форум, прошедший в мае прошлого года, привлёк более 400 участников из 30 стран. Мероприятие транслировалось на четырёх платформах, что повысило узнаваемость Республики Молдова как туристического направления, пишет moldpres.md.

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