В семи столичных школах отремонтируют футбольные поля

В семи столичных школах отремонтируют футбольные поля

В начале сентября начнётся ремонт футбольных полей в 7 учебных заведениях Кишинёва. Муниципалитет предусмотрел на эти работы 16,4 млн леев.

Как уточнил глава отдела благоустройства и окружающей среды ГУЖКХБ Василе Ефрос, ремонт будет вестись в теоретических лицеях „Olimp”, „Universul”, „George Meniuc”, „Petru Rareș”, „Alexandru Ioan Cuza” и „Alexandr Pușkin”. Работы проводятся в рамках сотрудничества ГУЖКХП и Молдавской федерации футбола, которая установит искусственное покрытие на полях, пишет ipn.md.

Экономические агенты могут подать заявки на участие в тендере с 12 по 22 августа. Будет отобрана компания, предложившая самую низкую цену.

Ремонт продлится три месяца, так что в начале декабря стадионы будут сданы в эксплуатацию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md