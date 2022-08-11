В семи столичных школах отремонтируют футбольные поля

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В начале сентября начнётся ремонт футбольных полей в 7 учебных заведениях Кишинёва. Муниципалитет предусмотрел на эти работы 16,4 млн леев.

Как уточнил глава отдела благоустройства и окружающей среды ГУЖКХБ Василе Ефрос, ремонт будет вестись в теоретических лицеях „Olimp”, „Universul”, „George Meniuc”, „Petru Rareș”, „Alexandru Ioan Cuza” и „Alexandr Pușkin”. Работы проводятся в рамках сотрудничества ГУЖКХП и Молдавской федерации футбола, которая установит искусственное покрытие на полях, пишет ipn.md.

Экономические агенты могут подать заявки на участие в тендере с 12 по 22 августа. Будет отобрана компания, предложившая самую низкую цену.

Ремонт продлится три месяца, так что в начале декабря стадионы будут сданы в эксплуатацию.

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