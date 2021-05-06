В семи детсадах на Ботанике в этом году откроются 17 новых групп

В столичном секторе Ботаника уделяется должное внимание решению проблемы с дефицитом мест в детсадах. Так, в 2021 году в семи детских садах сектора будут открыты 17 новых групп. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.
Планируется открыть:
- 2 группы в детском саду №44;
- группу в детсаду №99;
- 4 группы в дошкольном учреждении №103 (МДК Кодры);
- 2 группы в детсаду №141;
- 2 группы в детсаду №165;
- 2 группы в детсаду №168;
- 4 группы в детсаду №180.
На ремонт и закупку новой мебели из муниципального бюджета выделено 10,5 млн леев. Работы начнутся через несколько недель.
Стоит отметить, что в прошлом году на Ботанике, на улице Зелинского, был открыт новый садик на 6 групп. Ранее в этом секторе также были открыты новый корпус в детском саду №112 и новые группы в детсадах №123, №181, №168, №49.
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