В семи детсадах на Ботанике в этом году откроются 17 новых групп

В семи детсадах на Ботанике в этом году откроются 17 новых групп

В столичном секторе Ботаника уделяется должное внимание решению проблемы с дефицитом мест в детсадах. Так, в 2021 году в семи детских садах сектора будут открыты 17 новых групп. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский. 

Планируется открыть:

  • 2 группы в детском саду №44;
  • группу в детсаду №99;
  • 4 группы в дошкольном учреждении №103 (МДК Кодры);
  • 2 группы в детсаду №141;
  • 2 группы в детсаду №165;
  • 2 группы в детсаду №168;
  • 4 группы в детсаду №180.

На ремонт и закупку новой мебели из муниципального бюджета выделено 10,5 млн леев. Работы начнутся через несколько недель.

Стоит отметить, что в прошлом году на Ботанике, на улице Зелинского, был открыт новый садик на 6 групп. Ранее в этом секторе также были открыты новый корпус в детском саду №112 и новые группы в детсадах №123, №181, №168, №49.

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