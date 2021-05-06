В семи детсадах на Ботанике в этом году откроются 17 новых групп

Планируется открыть:

2 группы в детском саду №44;

группу в детсаду №99;

4 группы в дошкольном учреждении № 103 (МДК Кодры) ;

103 ; 2 группы в детсаду №141;

2 группы в детсаду №165;

2 группы в детсаду №168;

4 группы в детсаду №180.

На ремонт и закупку новой мебели из муниципального бюджета выделено 10,5 млн леев. Работы начнутся через несколько недель.

Стоит отметить, что в прошлом году на Ботанике, на улице Зелинского, был открыт новый садик на 6 групп. Ранее в этом секторе также были открыты новый корпус в детском саду №112 и новые группы в детсадах №123, №181, №168, №49.