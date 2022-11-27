В сельском хозяйстве ежедневно задействовано более 21% трудоспособного населения

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Сельское хозяйство было, есть и останется самой важной отраслью национальной экономики. В нём ежедневно задействовано более 21% трудоспособного населения, что определяет основу экономического развития и главное направление для правительственных программ. В то же время около 40 процентов экспорта приходится на сельскохозяйственную продукцию. Заявления были сделаны министром сельского хозяйства Владимиром Болей на праздничном мероприятии, организованном для сельхозпроизводителей по случаю профессионального дня, который отмечается 27 ноября.

– В 2022 году у нас было множество проблем. В Республике Молдова никогда не было столько кризисов, которые пересекались друг с другом, но я твердо убеждён, что наша страна, будучи независимым государством и кандидатом на вступление в ЕС, всегда будет добиваться успеха. Любая сложная ситуация делает нас сильнее и устойчивее перед лицом всех проблем. На этом пути я выражаю благодарность международным партнёрам, которые поддерживают нас и делятся с нами своими знаниями и опытом, – заявил министр сельского хозяйства и регионального развития.

Присутствовавшая на мероприятии премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что сельхозпроизводители дают нам хлеб, приносят прибыль в экономику, и предлагают работу очень многим людям из сёл и городов.

– Этот год показал нам, как никогда, насколько уязвимой может быть продовольственная безопасность во всём мире, но так же и насколько важно иметь сильных отечественных сельхозпроизводителей, способных обеспечить внутренний рынок,- отметила премьер-министр.

За выдающуюся деятельность в агропромышленном секторе и по случаю профессионального дня работников сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности она вручила почётные грамоты от имени правительства членам сельскохозяйственного сообщества, передаёт ipn.md.

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