Пожар во врачебной амбулатории. Пациентов и персонал эвакуировали

Пожар во врачебной амбулатории. Пациентов и персонал эвакуировали

Инцидент произошёл сегодня утром в Слободзее. На чердаке загорелся компрессор, подающий воздух в стоматологический кабинет.

Пожарные локализовали пламя и не допустили дальнейшего распространения огня. Частично обгорели старые деревянные доски. Пациенты и медперсонал вышли на улицу. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Причина происшествия выясняется. Предварительно, в электроустановке могло произойти короткое замыкание.

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