В селе Терновка школьница упала с качелей и получила травму позвоночника

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С качелей, которые сильно раскачали друзья, вылетела 11-летняя девочка. У пострадавшей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Раскачивавшие качели трое мальчишек сначала убежали, но потом вернулись. Взрослые очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Сейчас девочка находится на амбулаторном лечении, пишет mvdpmr.org. По факту происшествия проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

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