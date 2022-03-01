Из-за замыкания в проводке сгорел дом

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В одной из комнат частного дома загорелась розетка. Всё произошло на глазах у 27-летней женщины и её дочери.

Искры попали на детские игрушки, начался пожар. Женщина попыталась сбить пламя, но не смогла. Она лишь успела взять ребёнка и выбежать на улицу, пишет mvdpmr.org.

Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали возгорание. Им удалось сохранить неповреждённой кровлю дома, но все комнаты внутри выгорели полностью.

Обстоятельства инцидента выясняются. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

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