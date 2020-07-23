В селе Пэнэшешть вскоре откроется современный спортивный комплекс (ФОТО, ВИДЕО)

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Финальным пунктом сегодняшней рабочей поездки главы государства в Страшенский район стало посещение недавно построенного спортивного комплекса в селе Пэнэшешть.

Игорь Додон был приятно удивлён масштабом и качеством выполненных работ: центр включает большой зал для игровых видов спорта, плавательный бассейн, трибуны и раздевалки с душевыми. Все коммуникации подведены.

Здание технически готово к сдаче в эксплуатацию, однако необходимо уладить юридические формальности, а также решить проблемы погашения долга в размере 3 млн. леев перед экономическими агентами, которые оказали финансовое содействие в строительстве спорткомплекса.

– Поздравил местные власти с наличием такого хорошего центра, каких в Молдове не так много, и призвал по возможности скорее открыть его двери для юных спортсменов, при этом не забывая о строгом соблюдении санитарных норм, – отметил президент на своей странице в соцсети.

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