В селе Моловата установлена ​​фотоэлектрическая система для снабжения водой

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В селе Моловата Дубоссарского района установлена ​​фотоэлектрическая система, которая запустила в работу водонасосную станцию ​​и обеспечила подачу воды в домохозяйства жителей.

Село Моловата расположено прямо на берегу Днестра, но из-за засухи и непогоды население в последние годы сталкивается с проблемой водоснабжения домовладений. Одним из решений стала установка фотоэлектрической системы мощностью 24 кВт для подачи воды в село, передаёт moldpres.md.

Установленная фотоэлектрическая система использует механизм чистого измерения, что означает, что избыточная энергия доставляется в сеть и может быть использована позже, когда это необходимо, например, в холодное время года, когда меньше энергии производится от солнца.

Работы проводились в рамках проекта «Сообщества, устойчивые к изменению климата путём расширения прав и возможностей женщин», реализуемого ПРООН при финансовой поддержке Швеции.

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