В селе Кондрица впервые откроется детский сад

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Так, он рассказал, что уже приобретено здание, которое будет приспособлено под дошкольное учреждение.

В следующем году его отремонтируют и подготовят для приёма около 40 детей. На эти цели из муниципального бюджета выделено 1 миллион 200 тысяч леев.

– Я всегда радуюсь успехам пригородов, особенно когда речь идёт о проектах в сфере образования. Мы продолжим сотрудничество со всеми пригородами и со всеми примарами, независимо от их политических предпочтений, – отметил Ион Чебан.

Стоит отметить, что из муниципального бюджета был выделен 1 миллион леев на строительство водопровода и канализации в Кондрице.

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