В селе Единецкого района загорелась школа: учащихся и преподавателей эвакуировали

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Инцидент произошёл 8 сентября в селе Тырнова.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в здании школы загорелось помещение, в котором хранились продукты питания. На место прибыли три пожарных расчета. Из здания были эвакуированы 138 школьников и 18 преподавателей. Никто не пострадал.

Огонь уничтожил имущество, которое находилось на складе. Еще два помещения и актовый зал были повреждены в результате задымления. Спасателям удалось предотвратить распространение огня в другие классы и помещения учебного заведения.

Причина и обстоятельства возгорания выясняются.

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