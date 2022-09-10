В селе Единецкого района загорелась школа: учащихся и преподавателей эвакуировали

В селе Единецкого района загорелась школа: учащихся и преподавателей эвакуировали

Инцидент произошёл 8 сентября в селе Тырнова. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в здании школы загорелось помещение, в котором хранились продукты питания. На место прибыли три пожарных расчета. Из здания были эвакуированы 138 школьников и 18 преподавателей. Никто не пострадал.

Огонь уничтожил имущество, которое находилось на складе. Еще два помещения и актовый зал были повреждены в результате задымления. Спасателям удалось предотвратить распространение огня в другие классы и помещения учебного заведения.

Причина и обстоятельства возгорания выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md