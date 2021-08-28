В селе Добружа теперь есть современный стадион. Чебан: Мы продолжим инвестировать в пригороды!

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня город Сынжера, а также относящееся к нему село Добружа, где осмотрел современный футбольный стадион, построенный при участии столичной примарии, Федерации футбола Молдовы и местного экономического агента.

Градоначальник рассказал, что футбольное поле имеет размер 50х30 метров, здесь установлено искусственное покрытие, вся территория огорожена забором и сеткой, установлена ​​камера видеонаблюдения. Также на участке будет налажено освещение.

– Напоминаю, что муниципалитет также профинансировал и другие проекты в городе Сынжера. Так, примарией Кишинева в 2020 году было выделено 7,5 млн леев, а на текущий год – 6 млн леев. В прошлом году были начаты работы в рамках 2-х крупных проектов – строительство детского сада и строительство канализационной сети, – отметил Чебан.

Также в прошлом году к электричеству подключили микрорайон села Добружа: там люди жили без света на протяжении 8 лет. Кроме того, в 2020 году более 600 семей были подключены к газораспределительной сети в городе Сынжера.

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