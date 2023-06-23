В селе Бычок утонул мужчина  

В селе Бычок утонул мужчина  

Днём 22 июня двое мужчин отдыхали на берегу Днестра, в неустановленном для купания месте. Со слов очевидцев, односельчане уже были навеселе. Через какое-то время один из них ушёл домой. Второй – решил искупаться.  

В состоянии алкогольного опьянения начал нырять в 20 метрах от берега. В какой-то момент исчез под водой. Тело 47-летнего мужчины водолазы обнаружили в 100 метрах ниже по течению от места трагедии.  

В Приднестровье это уже 7 смерть на воде за последние две недели. Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.  

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