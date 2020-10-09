В селе Брэила отремонтирована гимназия: более 100 детей теперь учатся в лучших условиях

В селе Брэила отремонтирована гимназия: более 100 детей теперь учатся в лучших условиях

Гимназия №102 в селе Брэила коммуны Бачой, входящей в состав муниципия Кишинев, была отремонтирована. Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, за три месяца была заменена кровля, потолок и стены были теплоизолированы, фасад здания отремонтировали.

70% суммы, необходимой для проведения ремонта, было выделено из муниципального бюджета, остальные 30% – это вклад данного населенного пункта.

– Мы продолжим инвестировать в образовательные учреждения и инфраструктуру Кишинева – эти направления для муниципалитета приоритетные. Пригороды – это Кишинев, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, в нынешнем году на развитие инфраструктуры столичных пригородов из муниципального бюджета была выделена рекордно большая сумма.

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