В секторе Рышкановка открылся Муниципальный молодежный центр

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Как и было обещано, примария Кишинева открывает муниципальные молодежные центры во всех секторах. Так, накануне состоялось открытие Муниципального молодежного центра в секторе Рышкановка.

– Поздравляю столичную молодежь, для которой мы уже открыли 3 центра в 3 секторах: Чеканы, Буюканы, Рышкановка. Вместе с нашими партнерами мы откроем по одному центру и в секторах Центр и Ботаника, а также в ряде пригородных населенных пунктов, – сказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан, поблагодарив ЮНИСЕФ за участие и поддержку.

Градоначальник также попросил как можно скорее снести ограждение вокруг Муниципального молодежного центра в секторе Рышкановка, а общественное пространство освободить и использовать в интересах центра.

– Я рад за молодых людей, у которых теперь есть гораздо больше возможностей для развития. Они могут заниматься волонтерством, участвовать в различных мероприятиях и программах, развиваться и вдохновляться. Я предложил также, чтобы молодые люди, достигшие совершеннолетия, могли работать в запущенных нами муниципальных проектах, – добавил Чебан.

Кроме того, в рамках Экономического форума, который примария Кишинева организует этой осенью, будет запущена стартап-программа для молодежи.

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