В секторе Рышкановка на участке, отвоёванном у незаконно получившей его строительной компании, посадили деревья

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Сегодня генеральный примар Кишинева Ион Чебан вместе с жителями сектора Рышкановка посадили деревья там, где зимой этого года на территории зеленой зоны собирались возводить здание.

Речь идет о территории по адресу улица Николае Димо, 7/3, где ранее строительная компания незаконно получила земельный участок.

– В начале нынешнего года было демонтировано ограждение вокруг уже сформированной стройплощадки, котлован был засыпан. Сейчас здесь находится небольшой парк, эта территория будет обустроена для жителей близлежащих домов. Город должен дышать! – заявил градоначальник.

Напомним, в 2014 году вышеуказанный земельный участок, который имел статус зеленой зоны, в результате незаконных схем перешел в собственность фирмы VASIGUR GROUP, после чего там началось строительство жилого дома.

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