В секторе Центр работы по обустройству дворов многоквартирных домов идут полным ходом

В секторе Центр работы по обустройству дворов многоквартирных домов идут полным ходом

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, примария впервые осуществляет ремонт дворов по многим адресам во всех секторах города.

Так, по словам градоначальника, по адресу Хынчештское шоссе, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6 снят старый слой асфальта и скоро нанесут новый. Уже установлены детская площадка и площадка для фитнеса, затем будут обустроены парковочные места.

– Двор по улице Друмул Виилор, 40, 42, где находится детский сад № 59, также ремонтируется. Обустраиваются места для парковки, устанавливаются бордюры, затем будет установлена городская мебель и обустроена зеленая зона. Во дворе по ул. Яловенская, 96, 98 ведутся работы по обустройству тротуаров и парковок, – отметил Чебан.

В остальных 2-х дворах по ул. Ломоносова, 38, 40 и бул. К. Негруцци, 2, 4, 6, 8 к работам приступят в скором времени.

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