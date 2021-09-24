В секторе Центр работы по обустройству дворов многоквартирных домов идут полным ходом

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, примария впервые осуществляет ремонт дворов по многим адресам во всех секторах города.

Так, по словам градоначальника, по адресу Хынчештское шоссе, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6 снят старый слой асфальта и скоро нанесут новый. Уже установлены детская площадка и площадка для фитнеса, затем будут обустроены парковочные места.

– Двор по улице Друмул Виилор, 40, 42, где находится детский сад № 59, также ремонтируется. Обустраиваются места для парковки, устанавливаются бордюры, затем будет установлена городская мебель и обустроена зеленая зона. Во дворе по ул. Яловенская, 96, 98 ведутся работы по обустройству тротуаров и парковок, – отметил Чебан.

В остальных 2-х дворах по ул. Ломоносова, 38, 40 и бул. К. Негруцци, 2, 4, 6, 8 к работам приступят в скором времени.

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