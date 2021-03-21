В секторе Центр ожидаются отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 21 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

ул. Колумна, 105, В. Пыркэлаб, 77 – частично с 09:00 до 17:00;

ул. А. Пушкина, 33, 42, 999, 9001, 9999, ул. Колумна, 102, 106, 110, 999, 9999, Б. Бодони, 22 – с 09:00 до 17:00

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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