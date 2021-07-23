В секторе Центр оборудуют полосы для общественного транспорта

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На бульваре Г. Виеру, улице Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, участке улицы А. Матеевича между улицами Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина, а также на улице А. Пушкина до Албишоары ведутся работы по нанесению дорожной разметки для полос движения общественного транспорта.

Как сообщил Ион Чебан, на этих дорогах установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, на днях в Кишинёве был запущен новый троллейбусный маршрут №28. Он проходит, в том числе, по улице Колумна, на отрезке от улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони до улицы В. Александри, где была создана новая контактная сеть.

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