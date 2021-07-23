В секторе Центр оборудуют полосы для общественного транспорта

В секторе Центр оборудуют полосы для общественного транспорта

На бульваре Г. Виеру, улице Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, участке улицы А. Матеевича между улицами Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина, а также на улице А. Пушкина до Албишоары ведутся работы по нанесению дорожной разметки для полос движения общественного транспорта.

Как сообщил Ион Чебан, на этих дорогах установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, на днях в Кишинёве был запущен новый троллейбусный маршрут №28. Он проходит, в том числе, по улице Колумна, на отрезке от улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони до улицы В. Александри, где была создана новая контактная сеть.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md