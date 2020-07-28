В секторе Ботаника начался ремонт ещё одного подземного перехода (ФОТО)

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Речь идёт о “подземке” на перекрёстке бульвара Дачия и улицы Теилор. С момента строительства этот переход ещё ни разу не ремонтировали, отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Как рассказал градоначальник, в этом подземном пешеходном переходе будут отремонтированы лестницы и стены, а также установлено освещение и крыши у входов. Ремонтные работы проводятся при поддержке экономических агентов сектора, которые обратились в примарию с этой идеей. В связи с этим Чебан поблагодарил всех, кто предлагает свою помощь в реализации разных проектов.

Стоит отметить, что в секторе Ботаника насчитывается 5 подземных переходов, которые находятся в ужасном состоянии. На данный момент ремонт проводится в “подземке” на Виадуке.

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