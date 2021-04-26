В секторах столицы откроются пасхальные ярмарки

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В период пасхальных праздников в секторах столицы будут организованы ярмарки при соблюдении всех норм безопасности. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия. Ион Чебан подпишет сегодня соответствующее распоряжение.

Решение призвано снизить столпотворение в магазинах. На ярмарках можно будет приобрести пасхальную продукцию: куличи, рулеты и так далее. Адреса определят претуры секторов, впоследствии они будут опубликованы.

Экономические агенты, которые примут участие в ярмарках, должны будут соблюдать все антикоронавирусные правила. Торговые точки будут размещены на расстоянии минимум 3 метров друг от друга.

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