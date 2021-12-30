В секторах Центр и Чеканы запланированы отключения света

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Сегодня, 30 декабря, временно обесточенными окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Центр:

ул. Бисеричий 17, 20, 26-30, Г. Кодряну 46, 59/1, 73, 78, 79/2, 87A, Драгомирна 19-49, 63, 28-50, 58, Скитулуй 15-21, 16-32 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы:

ул. И. Думенюк, И. Виеру, М. чел Бэтрын, Н. М.-Спэтару – с 09:05 до 15:00.

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