В Счётной палате тоже хотят повышения зарплат

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Счётная палата обратилась в парламент с просьбой включить своих сотрудников (за исключением лиц, занимающих ответственные должности) в проект поправок к Закону о госбюджете на 2023 год. Запрос поступил после того, как накануне премьер-министр Дорин Речан заявил, что правительство предложит парламенту скорректировать бюджет, чтобы повысить зарплаты в госсекторе.

В Счётной палате отметили, что её нет в списке учреждений, которым повысят зарплаты, при том, что зарплаты сотрудников ведомства ниже, чем в других госучреждениях.

– С просьбой повысить до 2,5 тыс. леев референтную зарплату сотрудникам палаты мы неоднократно обращались в минфин. Ни на одно из этих обращений мы не получили ответа, и нас не приглашали на консультации или встречи по этой теме. Кроме того, в отношении внесения поправок в Закон о бюджете на нас не проинформировали и не проконсультировались с нами, — говорится в пресс-релизе Счётной палаты.

По данным организации, за последние три года из учреждения уволилось более 30 сотрудников, которые потом трудоустроились не в частный сектор, а в другие госучреждения с более высокой зарплатой.

– Уровень зарплаты — это причина того, что сейчас у нас есть 30 вакантных мест из примерно 120 должностей аудиторов. Процесс найма персонала чрезвычайно сложный из-за того, что зарплата не привлекательная, — отметили в сообщении.

В этих условиях ведомство считает, что есть высокий риск того, что весь прогресс, достигнутый палатой и высоко оценённый внешними партнерами, будет скомпрометирован, а возможности учреждения резко сократятся.

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