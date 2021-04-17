В Санкт-Петербурге пройдут Дни Республики Молдова

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Дни Республики Молдова, приуроченные к празднованию 31-й годовщины со дня принятия Государственного флага и Герба Республики Молдова, пройдут в Санкт-Петербурге с 20 по 27 апреля. Мероприятия состоятся под патронатом Парламента Республики Молдова при участии руководства северной столицы Российской Федерации.

В рамках празднования Дней Республики Молдова в Санкт-Петербурге состоится автопробег. Несколько десятков машин с флагами Молдовы, Российской Федерации и Санкт-Петербурга проедут по следующему маршруту: Таврический дворец – Медный всадник с возложением цветов к памятнику – Университетская набережная, где будут возложены цветы к бюсту Антиоха Кантемира, сына молдавского господаря Дмитрия Кантемира, – Пискаревское кладбище, где также будут возложены цветы. Кроме того, в Таврическом саду будет посажено 31 дерево, а делегация Парламента Республики Молдова произведёт выстрел из пушки Петропавловского дворца.

В число мероприятий входит и турнир по настольному теннису в парламентском центре между командами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Молдова. Состоится и конкурс рисунка среди учащихся школ города. Выставка произведений художников Республики Молдова и Санкт-Петербурга будет организована в Таврическом дворце 26-27 апреля, пишет ipn.md.

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