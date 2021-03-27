“В Садова живут прекрасные, гостеприимные люди”: Фуркулицэ и Боля поставили на место униониста Цыку (ВИДЕО)

Депутаты ПСРМ жёстко ответили Октавиану Цыку. Последний заявил вчера с парламентской трибуны, что они – “уроженцы румынского села, но стали рабами России, которая унижала нас всё это время”. Корнелиу Фуркулицэ и Василий Боля поставили его на место, напомнив, кому верно прислуживает он, и добавив, что не позволят “быдлу” разделять граждан по языковому и другим признакам.

– Главная характеристика садовян – мы всегда радушно принимали всех, независимо от того, на каком языке они говорили. И нас во всех уголках страны принимали так же тепло: и в Гагаузии, где говорят на двух языках, и в Бельцах, где преимущественно говорят на русском. И никогда не было проблем, на каком языке говорить и как понимать друг друга. Подобные дискуссии никоим образом не сплачивают наше общество. С сожалением констатирую, что некоторые партии, некоторые силы извне постоянно поднимают эту тему, – сказал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Да, господин Цыку, мои корни – из села Садова. Одно из 4-5 семейств, которые 400-500 лет назад стали основателями этого села – это семейство Боля. Запомните это. Это село «дало» минимум 6-7 депутатов, в этом селе был рождён президент страны, уроженцы этого села – судьи Высшей судебной палаты и Конституционного суда. Вспоминайте об этом каждый раз, когда будете смотреть на него на карте. Относительно прислужничества – я никогда никому не прислуживал, и вам не собираюсь. Всю свою жизнь я служу только Республике Молдова: когда я защищал флаг республики на международной арене, когда работаю в парламенте и когда до этого работал в других местах. Я никогда не служил никому, кроме моего народа, который говорит на разных языках. И поверьте, каждый раз, с каждым гражданином я имел возможность найти общий язык. Как сказал господин Фуркулицэ, мы всегда были, есть и будем приемниками, и никогда не позволим, чтобы кто-то своей быдляческой речью пытался сталкивать наших граждан, – подчеркнул депутат ПСРМ Василий Боля.