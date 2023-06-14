В Садова пройдёт традиционный фестиваль клубники и мёда (ВИДЕО)

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Мероприятие состоится в это воскресенье, 18 июня. Начало в 11:00. Вход свободный.

В фестивале примут участие десятки местных производителей клубники и мёда, народные умельцы. Будут развлечения для детей, концерт, плацинды, шашлыки и т.д.

Программа мероприятия:

11:00 Официальное открытие

12:00-13:00 Выступления детских коллективов

13:00-14:00 Fetița cu surprize

14:00-15:00 Выступления фольклорных коллективов

15:00 Виорика Чуботару

16:00 Георге Цопа

17:00 Игорь Русу

18:30 DoReDos

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