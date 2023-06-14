В Садова пройдёт традиционный фестиваль клубники и мёда (ВИДЕО)

В Садова пройдёт традиционный фестиваль клубники и мёда (ВИДЕО)

Мероприятие состоится в это воскресенье, 18 июня. Начало в 11:00. Вход свободный. 

В фестивале примут участие десятки местных производителей клубники и мёда, народные умельцы. Будут развлечения для детей, концерт, плацинды, шашлыки и т.д.

Программа мероприятия:

11:00 Официальное открытие
12:00-13:00 Выступления детских коллективов
13:00-14:00 Fetița cu surprize
14:00-15:00 Выступления фольклорных коллективов
15:00 Виорика Чуботару
16:00 Георге Цопа
17:00 Игорь Русу
18:30 DoReDos

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