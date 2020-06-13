В Рышканском районе ударом молнии убило пастуха

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Инцидент произошел накануне вечером в селе Стурзены. Молния ударила, когда мужчина был в загоне.

Информацию для esp.md подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Рышкан Инна Москалюк. Об инциденте в правоохранительные органы сообщил владелец загона для овец.

От разряда молнии скончался уроженец села Пыржота 1977 года рождения. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

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