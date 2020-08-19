В Рышканах задержали с поличным инспектора полиции за взятку (ВИДЕО)

В Рышканах задержали с поличным инспектора полиции за взятку (ВИДЕО)

Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции при Министерстве внутренних дел (SPIA) совместно с Антикоррупционной прокуратурой задержали при получении взятки сотрудника ИП Рышкан.

Полицейский потребовал 5 000 евро за помощь в закрытии уголовного дела, возбуждённого по факту ограбления и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемого задержали на месте преступления, во время получения финансовых средств.

В случае обвинительного приговора нарушителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, штраф от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишение права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md