В Рышканах задержали с поличным инспектора полиции за взятку (ВИДЕО)

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Сотрудники Службы внутренней защиты и противодействия коррупции при Министерстве внутренних дел (SPIA) совместно с Антикоррупционной прокуратурой задержали при получении взятки сотрудника ИП Рышкан.

Полицейский потребовал 5 000 евро за помощь в закрытии уголовного дела, возбуждённого по факту ограбления и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемого задержали на месте преступления, во время получения финансовых средств.

В случае обвинительного приговора нарушителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, штраф от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишение права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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