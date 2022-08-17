В Рышканах водитель попутки попытался изнасиловать девушку

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В Рышканском районе пытались изнасиловать 21-летнюю девушку, которая добиралась в город автостопом. Инцидент произошел накануне на трассе М-5, недалеко от села Михайлений Ной.

Девушка ловила попутку у перекрёстка Рышканы-Дрокия, когда возле неё остановился автомобиль Ford Transit. Мужчина согласился довести гражданку до города Единцы, однако, немного отъехав, напал на неё, передаёт nordnews.md.

– Подъехав к селу Михайлений Ной, водитель примерно 35-40 лет, припарковал автомобиль с правой стороны дороги и с применением физической силы попытался заняться сексом с молодой женщиной, — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.