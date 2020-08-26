Спасатели пришли на помощь мужчине, который решил переплыть водохранилище, но “заблудился” на воде (ВИДЕО)

Спасатели пришли на помощь мужчине, который решил переплыть водохранилище, но “заблудился” на воде (ВИДЕО)

Инцидент произошел на водохранилище Костешты-Стынка в Рышканском районе. 33-летний мужчина смог проплыть 4 км, после чего потерял ориентацию. Пострадавший находился в воде около 6 часов.

Спасатели, дежурившие у водохранилища, заметили гражданина и подплыли к нему на лодке. К счастью, мужчина отделался лёгким переохлаждением и в госпитализации не нуждался.

По данным ГИЧС, в 2020 году от утопления удалось спасти 255 человек.

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