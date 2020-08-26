Спасатели пришли на помощь мужчине, который решил переплыть водохранилище, но “заблудился” на воде (ВИДЕО)

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Инцидент произошел на водохранилище Костешты-Стынка в Рышканском районе. 33-летний мужчина смог проплыть 4 км, после чего потерял ориентацию. Пострадавший находился в воде около 6 часов.

Спасатели, дежурившие у водохранилища, заметили гражданина и подплыли к нему на лодке. К счастью, мужчина отделался лёгким переохлаждением и в госпитализации не нуждался.

По данным ГИЧС, в 2020 году от утопления удалось спасти 255 человек.

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